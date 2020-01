Donnerstag, 23. Januar 2020

Fehlalarm statt Schornsteinbrand in Stadtoldendorf

Symbolfoto TAH

Stadtoldendorf. Fehlalarm am Mittwochabend in Stadtoldendorf: Um kurz vor 19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem vermeintlichen Schornsteinbrand in die Braaker Straße gerufen. Knapp 20 Feuerwehrleute rückten mit mehreren Fahrzeugen an, konnten aber schnell Entwarnung geben und wieder ins Gerätehaus zurückkehren. Jemand hatte nur einen Holzofen angezündet und damit für viel Rauch um nichts gesorgt. (spe/gl)