Freitag, 28. Juni 2019

Feierstunde: 161 junge Frauen und Männer nehmen IHK-Zeugnisse entgegen

Prüfungsnote 1: Diese Auszubildenden waren die Prüfungsbesten und wurden für ihre sehr guten Leistungen geehrt. Rechts Carl-Otto Künnecke. Foto: spe

Holzminden. Sie haben es geschafft und ihre duale Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen: 161 Auszubildende aus gewerblichen, technischen und kaufmännischen Berufen konnten sich am Donnerstag feiern lassen. Sie erhielten nach erfolgreich abgelegter Sommer-Abschlussprüfung ihre IHK-Zeugnisse überreicht. Eine Feierstunde, an der auch Eltern, Partner, Lehrer und Ausbilder teilnahmen und zu der die Industrie- und Handelskammer Hannover, Geschäftsstelle Hildesheim, eingeladen hatte, fand in der Aula der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, statt.

Von den 161 Prüflingen der Sommerprüfung erhielten neun anlässlich der Feierstunde lobende Anerkennungen für hervorragende Leistungen. Sie haben bei ihrer Abschlussprüfung mindestens 91,5 Punkte erreicht und damit die Prüfungsnote 1 erhalten. Mit Urkunden und Nadeln geehrt wurden drei Prüfer für ihre 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Prüfungsausschüssen. (spe)

