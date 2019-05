Samstag, 25. Mai 2019

Felsis Tiergarten muss schließen

Hans-Jürgen und Petra Felsberg mit ihrer eigenen Schöpfung „Wild Dream“. Foto: fhm

Höxter. 18 Jahre ist es her, dass Hans-Jürgen Felsberg mit „Felsis Tiergarten“ eine Zoohandlung gründete, die sich schnell einen guten Namen machte und bei den Kunden sehr beliebt ist. Zunächst war der Standort an der Grünen Mühle, danach konnte „Felsis Tiergarten“ an die Albaxer Straße umziehen. Zunächst waren es 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, danach wurde auf 650 Quadratmeter vergrößert. Kleintiere, Kleintierbedarf, alles für Hund und Katze, eine große Aquaristik- und Reptilien-Abteilung sind nur einige der bekannten Angebote. Dazu kommt die kompetente Beratung und – besonders geschätzt – das eigens erstelle Hundefutter „Wild Dream“, das von den Vierbeinern und ihren Herrchen/Frauchen immer gern geholt wird. (fhm)