Freitag, 12. Juni 2020

Ferien-Flieger starten wieder ab Paderborn

Anfang Juli kann man wieder von Paderborn-Lippstadt aus in den Urlaub fliegen. Foto: Airport Paderborn-Lippstadt

Von Paderborn aus kann man demnächst wieder mit dem Flugzeug in den Urlaub starten. Am 2. Juli soll wieder ein Ferien-Flieger vom Flughafen Paderborn-Lippstadt aus in Richtung Griechenland starten. Ziel soll die Insel Rhodos sein. Einen Tag später soll dann Kreta angeflogen werden. Wahrscheinlich wird auch im Juli wieder die erste Maschine in Richtung Mallorca abheben. Wegen der Corona-Krise war der Flugverkehr fast vollständig zum Erliegen gekommen. Jetzt soll der Betrieb langsam wieder hochgefahren werden. (fhm)