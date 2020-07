Freitag, 10. Juli 2020

Ferienbetreuung in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle bietet in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder an. Foto: pixabay

Bodenwerder-Polle. Bedingt durch die Schließungen der Grundschulen und der Kindertagesstätten durch die Corona-Pandemie mussten bereits einige Eltern Urlaub in Anspruch nehmen. Die Kinderbetreuung muss nun jedoch auch während der Schließzeiten der Kindertagesstätten beziehungsweise innerhalb der Schulferien sichergestellt werden

Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle bietet daher in den Sommerferien eine zentrale Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder in der Grundschule Bodenwerder und auch an der Grundschule in Polle an.

Am Grundschulstandort Bodenwerder wird diese in der Zeit vom 20. Juli bis 7. August angeboten. An der Grundschule Polle ist die Betreuung in der Zeit vom 10. bis 21. August möglich. An beiden Standorten ist eine Betreuungszeit von 8 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag vorgesehen.

Eine warme Mittagsmahlzeit sowie Getränke sind dabei für einen Kostenbeitrag in Höhe von 50 Euro je Woche pro Kind enthalten. Die Betreuung der Kinder wird dabei von pädagogischen Fachkräften übernommen.

Anmeldeformulare sind in den Grundschulen, in den Kindertagesstätten sowie in den Bürgerbüros Bodenwerder und Polle erhältlich und stehen auch digital auf der Internetseite www.bodenwerderpolle.de, Rubrik Bürgerservice, zum Herunterladen zur Verfügung. Für Fragen stehen Mitarbeiter der Verwaltung unter 05533/405-0 zur Verfügung.