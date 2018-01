Montag, 22. Januar 2018

Ferienfreizeiten der Kreisjugendpflege Holzminden 2018

Kinderfreizeit am Dümmer See.

Kreis Holzminden. Auch in diesem Jahr können Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Holzminden wieder an den beliebten und kostengünstigen Ferienangeboten der Jugendpflege teilnehmen.

Den Anfang macht eine Osterfreizeit für Kinder von sechs bis zehn Jahren (Kosten: 100 Euro). Im Jugendfreizeitheim Silberborn erwartet die Teilnehmer vom 25. bis 29. März ein abwechslungsreiches Programm. Die Herberge mit eigener Sporthalle, Werk- und Bastelräumen und weitläufigem Außengelände bietet nämlich reichlich Platz zum Spielen, Toben und kreative Angebote. Aufgelockert wird das Programm durch Ausflüge in den nahe gelegenen Wildpark oder das Hallenbad in Uslar. Aufgrund der örtlichen Nähe ist die Osterfreizeit genau richtig für die ersten Übernachtungserfahrungen.

Kinder von 8 bis 13 Jahren reisen in den Sommerferien vom 29. Juli bis 7. August an den Dümmer See (Kosten: 250 Euro). Die Unterkunft bietet neben ihrer modernen Ausstattung und dem atmosphärischen Seeblick zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Fußballfeld, Beachvolleyballplatz und Basketballfeld zählen ebenso zum riesigen Gelände der Einrichtung wie die Strandwiese mit Zugang zum Badesee. Dieser dient außerdem als Anleger für Kanus oder Segelboote, die von der Gruppe genutzt werden können. Langweilig wird es auf der Fahrt daher also sicher nicht werden.

Jugendliche ab 13 Jahren haben die Möglichkeit, mit der Kreisjugendpflege vom 25. Juli bis 3. August nach Berlin zu reisen (Kosten: 300 Euro). Von der Herberge aus, die direkt am Wannsee liegt, starten täglich Erkundungstouren in die Bundeshauptstadt. Der Besuch von Wahrzeichen Berlins wie Bundestag, Brandenburger Tor oder Stasi-Gefängnis gehört genau so zum Programm wie die Möglichkeit zum Shoppen am Ku´damm oder dem Alexanderplatz. Zurück in der Unterkunft können die Teilnehmenden sich am Sandstrand, beim Beachvolleyball oder am gemütlichen Lagerfeuer erholen.

Alle Fahrten werden durch gut ausgebildete Teams aus Jugendleitern und pädagogischen Fachkräften begleitet. Bei allen Freizeiten gilt wieder der Geschwisterrabatt in Höhe von 25 Prozent. Empfängern von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II und Familien mit geringem Einkommen ist es möglich, für Ferienfreizeiten finanzielle Unterstützung zu beantragen. Die Jugendpflege berät zu möglichen Fördermitteln und ermöglicht bei Bedarf auch flexible Ratenzahlungen. Anmeldungen für Fahrten und Veranstaltungen werden ab sofort telefonisch unter 05531/707-431, per E-Mail an kreisjugendpflege@landkreis-holzminden.de oder online unter www.landkreis-holzminden.de entgegen genommen.