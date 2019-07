Donnerstag, 04. Juli 2019

Ferienstart ist TAH-Ferientippstart!

Heutiger TAH-Ferientipp: Ein Besuch im Dinopark im Freilichtmuseum Münchehagen. Foto: Dinopark

Kreis Holzminden. Im Sonnenschein startet Niedersachsen heute in die Sommerferien. Zugleich ist der Ferienbeginn auch wieder der Startschuss für die jährlichen TAH-Ferientipps: In jeder Ausgabe des Täglichen Anzeigers dürfen sich alle Leser in den nächsten sechs Wochen auf abwechslungsreiche, vielseitige und vielleicht auch mal ganz überraschende Tipps zu Erlebnissen – sowohl drinnen als auch draußen – freuen. Die Empfehlungen liegen mal im Landkreis Holzminden, gern aber auch mal in einem anderen Landkreis. Der Blick über den Tellerrand garantiert ganz bestimmt das ein oder andere unvergessliche Erlebnis für Klein und Groß. Und natürlich berücksichtigen die TAH-Ferientipps auch immer die aktuelle Wetterlage: An unserem Ferientipp-Logo seht ihr immer, ob der Tipp schönwettertauglich ist oder eher für kühlere Tage vorgesehen ist. Ob hohe Aussichtstürme, feuchtfröhliche Erlebnisse auf und im Wasser, märchenhafte Burgen und Schlösser oder Volksfeste – der TAH hat da in den nächsten sechs Wochen so einiges in petto, so viel sei schon mal verraten. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 4. Juli 2019.