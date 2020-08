Mittwoch, 05. August 2020

Ferientipp: Freier Eintritt in der Wewelsburg

Geschichte(n) entdecken kann man in den NRW-Ferien im Kreismuseum Wewelsburg. Foto: Lina Loos

Kreis Paderborn. Meteorologen gehen davon aus, dass der Schaukelsommer, also das wechselhafte Wetter, so weiter geht oder anhält. Zwischendurch ins Museum ist eine witterungsbeständige und noch dazu unterhaltende Alternative: In den NRW-Sommerferien können Familien von dienstags bis freitags die zwei großen Abteilungen und Sonderausstellungen in der Wewelsburg kostenlos besuchen. Besichtigt werden können das Historische Museum des Hochstifts Paderborn und die Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 bis 1945 jeweils von 10 bis 17 Uhr.

