Freitag, 14. August 2020

Ferientipp: Legionäre besetzen das LWL-Römermuseum

Dieser Knirps hat sich „Marschgepäck“ von den Römern geschnappt. Foto. Römermuseum LWL

Haltern . Am Sonnabend und Sonntag (15. und 16. August) ist es so weit: Römische Legionäre schlagen wieder ihre Zelte vor dem Römermuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Haltern am See auf. Mit im Gepäck haben sie einen originalgetreuen römischen Feldbackofen. Für die Veranstaltung hat sich das Team mit dem Gesundheitsamt Recklinghausen abgestimmt.

„Wir freuen uns, dass am Wochenende endlich wieder die Rekruten unserer hauseigenen Römertruppe das gewaltige Westtor des ehemaligen Militärlagers übernehmen können“, erklärt Museumsleiter Dr. Josef Mühlenbrock. „Natürlich sollen sich unsere Besucherinnen und Besucher dabei sicher fühlen.“

