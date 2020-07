Samstag, 25. Juli 2020

Ferientipp: Sommer, Sonne, Circusland bei Einbeck

Das Circusland bietet neben exotischen Tieren und einem Streichelzoo noch alle „Zutaten“ eines Freizeitparks. Fotos: Charles Knie Circusland

Einbeck/Volksen. Der Zirkus Charles Knie hat an seinem Stammsitz in Einbeck-Volksen auf über 50.000 Quadratmetern einen neuen Freizeitpark für die ganze Familie entstehen lassen. „Die Pläne hierfür liegen schon länger in der Schublade“ so Sascha Melnjak, Inhaber und Geschäftsführer des Zirkus Charles Knie. Das Gelände, ein malerisch gelegener ehemaliger Gutshof direkt an der Leine, ist ideal für dieses große Vorhaben.

Was erwartet die kleinen und großen Besucher im Charles Knie Circusland? Für Sascha Melnjak ist der interaktive Ansatz wichtig: „Nicht nur konsumieren, sondern selber was machen und ausprobieren“, erklärt er sein Konzept. Neben den über 100 exotischen Tieren und dem neuen Streichelzoo gibt es viele Attraktionen speziell für Kinder. Die Kindereisenbahn „Safari-Express“ dreht ihre Runden, Hüpfburgen, Mini Go-Karts, Kletterturm und die Paddelbote für den neuen großen Wasser-Pool versprechen Riesenspaß.

