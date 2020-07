Donnerstag, 30. Juli 2020

Ferienwohnungen im Weserbergland bis September ausgebucht

Johannes Schraps MdB (rechts) und Sabine Tippelt MdL(Mitte) informieren sich bei Petra Wegener. Foto: Büro Tippelt MdL

Weserbergland. Im Rahmen ihrer Sommerreise haben die tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Sabine Tippelt MdL und Bundestagabgeordneter Johannes Schraps Weserbergland Tourismus in Hameln besucht. Der Dachverband vertritt 43 Orte und fünf touristische Zentren im Weserbergland von Hannoversch Münden bis Porta Westfalica. Geschäftsführerin Petra Wegener informierte über den Rückgang der Übernachtungszahlen in April und Mai aufgrund der Corona Pandemie, so sind diese in den Monaten des Lockdowns um fast 80 Prozent eingebrochen. Aktuell boomt das Weserbergland allerdings. Die Städte sind voll und viele Ferienwohnungen sind noch bis in den September ausgebucht. Aufgefangen werden können die Verluste aus dem Frühjahr aber natürlich nicht mehr.

