Freitag, 06. Dezember 2019

Festival der Blasmusik 2020 in Holzminden

Höhepunkte sind stets die gemeinsamen Auftritte aller drei Blasorchester auf der Bühne. Foto: tah

Holzminden. Am 8. März 2020 laden das Weserbergland-Orchester Bödexen, das Stahler Blasorchester sowie die Blaskapelle Brenkhausen zum traditionellen Festival der Blasmusik in die Holzmindener Stadthalle ein. Seit Jahren ist das Konzert fester Bestandteil des Kalenders der größten Festhalle der Region und aller Blasmusik-Fans des Weserberglandes. Ob Filmmusik aus „Robin Hood“ und „Winnetou“, aktuelle Hits der Pop-Rock Band Coldplay oder natürlich klassische Marschmusik wie „Regimentskinder“ - die drei Blaskapellen haben wieder einmal ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt, sodass jeder Zuhörer auf seine Kosten kommen wird. Die Proben und Vorbereitungen laufen bereits, denn die weit über 100 Musikerinnen und Musiker wollen wie gewohnt mit ihrem Können überzeugen – sowohl innerhalb ihrer Orchester, als auch im fulminanten Finale des Konzerts, bei dem alle Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen.

Da das Konzert in den letzten Jahren restlos ausverkauft war, empfiehlt es sich, die Karten frühzeitig im Vorverkauf zu erwerben.

Die Karten für das Blasmusik-Highlight sind ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Dies sind die Hauptstellen der Sparkasse Höxter und der VerbundVolksbank in Höxter, sowie die Filiale in Stahle, das Reisebüro TUI-Travelstar in Holzminden, sowie bei den Vorsitzenden der drei Vereine Hubert Quest (Bödexen), Marc Gonnermann (Brenkhausen) und Rudi Weber (Stahle).