Montag, 02. März 2020

„Festival der Blasmusik“ in Holzminden ist restlos ausverkauft

Die drei Orchester haben die Stadthalle wieder voll bekommen. Foto: tah

Holzminden. Das „Festival der Blasmusik“, das in diesem Jahr am Sonntag, 8. März, in der Stadthalle Holzminden stattfindet, ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Es sind auch keine Karten mehr an der Abendkasse erhältlich. Das Weserbergland-Orchester Bödexen, das Stahler Blasorchester sowie die Blaskapelle Brenkhausen freuen sich auf die zahlreichen Besucher und einen abwechslungsreichen Konzertnachmittag in der Stadthalle Holzminden.