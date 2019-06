Mittwoch, 05. Juni 2019

„Festival Pop Up Bar“ öffnet zum Straßentheater-Festival in der Mittleren Straße

Die „Festival Pop Up Bar“ soll am Nachmittag öffnen und, je nach Nachfrage, bis abends geöffnet sein. Foto: Meier

Holzminden. Exklusiv zum Straßentheater-Festival und zunächst nur an diesen Pfingsttagen eröffnet in der Mittleren Straße in Holzminden eine Pop Up Bar. „Große Specials, kleine Preise“, verspricht Veranstalter Jean-Marc Meier. Er will seine temporäre Bar ganz im Stile des Pop-Up-Konzeptes gestalten und verschiedene Getränke anbieten. Chillige Musik und coole Paletten-Möbel sollen zum Verweilen einladen. „Der Antrag und die Genehmigung belaufen sich erst einmal nur auf das Straßentheater. Aber wer weiß“, so Meier. „Vielleicht wird die Idee ja so gut angenommen, dass man das Konzept ausbauen kann.“ Eine angesagte Cocktail Bar fehle noch in Holzminden.