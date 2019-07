Freitag, 26. Juli 2019

Feuchte und Ostwind hat die DWD-Wetterstation in Bevern ausgebremst

Die derzeitige Hitze erinnert an den Sommer 2018, für die Wetterexperten gibt es aber nur wenige Parallelen. Foto: Archiv/jh

Bevern/Holzminden. Während im Fernsehen am Donnerstagabend über Rekordtemperaturen von über 40 Grad mancherorts in Deutschland berichtet wurde, erreichten die Messwerte an der DWD-Wetterstation in Bevern „nur“ 37,2 Grad. Das ist zwar auch ein Rekord, doch aus Sicht der meisten Einwohner eher ein ganz kleiner. Zumal es sich viel, viel heißer anfühlte – vor allem dort, wo gearbeitet werden musste. Und auch die meisten privaten „Wetterstationen“, sprich Thermometer an Hauswänden, kletterten natürlich deutlich höher. Warum ist das so?

TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke, der seine Berichte auf Basis der offiziellen Werte aus Bevern verfasst (und zusätzlich eine eigene Messstation in Silberborn betreibt), hatte bereits am Donnerstagnachmittag eine erste Meldung an die Redaktion geschickt. Danach wurden zwischen 14.30 und 14.40 Uhr in Bevern 37,1 Grad Celsius gemessen. Im Laufe des Nachmittags ging es wie erwartet noch etwas nach oben – „ein Zehntel wurde zwischendrin noch gefunden“, schildert der Wetterfrosch die Situation. Damit lag die Temperatur um 0,2 Grad höher als der bisher höchste Wert, der seit Bestehen der Station Bevern gemessen wurde. (jh/rei)

