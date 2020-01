Mittwoch, 08. Januar 2020

Feuer in Arztpraxis in Einbeck

Einbeck. Am frühen Dienstagabend wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Arztpraxis in der Rabbethgestraße gemeldet. Die örtliche Feuerwehr und die Polizei waren schnell vor Ort. Während die Feuerwehr die Tür der Arztpraxis öffnete und mit der Brandlöschung begann, wurde das Haus von der Polizei evakuiert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Als Brandauslöser konnte ein Elektroherd ausgemacht werden. Da der Elektroherd in der Arztpraxis nicht benutzt wird, müssen weitere Ermittlungen zur Brandauslösung getätigt werden. 21 Personen wurden aus dem Haus evakuiert. Neben 33 Feuerwehrkameraden wurden vorsorglich auch mehrere Rettungsdienste eingesetzt. Nach Brandlöschung und Begehung des Brandortes konnten alle Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Über die Schadenshöhen können noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.