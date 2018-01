Dienstag, 09. Januar 2018

Feuer in der Einbecker Straße

Während des Einsatzes musste die Straße gesperrt werden.

Holzminden. Als ein Mann am frühen Dienstagmorgen von der Nachtschicht nach Hause kam, sah er in seiner Wohnung in der Einbecker Straße Rauch und Feuerschein. Um 6.21 Uhr alarmierte er die Feuerwehr, die unter der Leitung von Holzmindens Ortsbrandmeister Michael Nolte den Brand bekämpfte. Das Feuer brannte im ersten Obergeschoss des Vorderhauses, auch das Dachgeschoss war betroffen. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das Feuer. Es mussten mehrere Zwischendecken aufgerissen werden, um weitere Glutnester zu eliminieren. Auch die Drehleiter wurde eingesetzt. Während der Löscharbeiten wurde die Einbecker Straße gesperrt. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt, das Vorderhaus ist allerdings unbewohnbar. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. (gl/fhm)

