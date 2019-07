Dienstag, 09. Juli 2019

Feuersalamander weiterhin im Hooptal unterwegs

Die Feuersalamander sind weiter stark gefährdet. Foto: Stefanie Beyer

Negenborn. Seit über 20 Jahren wird die Kreisstraße durch das Hooptal von März bis Mai nachts für den Fahrzeugverkehr gesperrt, um die wandernden Amphibien vor dem Verkehrstod zu schützen. Allerdings übersehen oder ignorieren viele Autofahrer die Verkehrsschilder – wie die vielen toten Feuersalamander, die von Anwohnern, Spaziergängern und Naturschützern gefunden wurden, leider deutlich belegen. Der NABU meldete immer wieder hohe Zahlen an die Naturschutzbehörde des Landkreises, die in diesem Jahr erstmals eine Sperrung der Straße mit Baken veranlasste. Trotz des großen ehrenamtlichen Einsatzes von Karl Müller, der die Absperrungen sowohl in Stadtoldendorf als auch in Negenborn abends aufstellte und morgens den Weg wieder frei machte, wurden in drei Monaten über 70 Feuersalamander überfahren, da einige Autofahrer die Baken einfach eigenmächtig beiseite räumten (der TAH berichtete).

Mehr lesen Sie im TAH am 10. Juli 2019