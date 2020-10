Freitag, 09. Oktober 2020

Feuerwehr beseitigt Ölspur in Hehlen

Wieder musste die Feuerwehr in der Straße Am Schäferbrink ausrücken. Foto: gl

Hehlen. Zu einer erneuten Ölverschmutzung auf der Fahrbahn wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hehlen am späten Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr gerufen. Zuvor hatten aufmerksame Anwohner die Feuerwehr über die Verunreinigung im Bereich der Straße „Am Schäferbrink“ informiert. Bereits am 2. September war an gleicher Stelle eine Ölverschmutzung festgestellt und durch die Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut worden. Unter der Einsatzleitung von Daniel Winnefeld wurde die etwa 20 Meter lange Verunreinigung durch die sechs Einsatzkräfte wiederum mit Bindemittel abgestreut. Der Grund für die Verunreinigung konnte abermals nicht festgestellt werden. (gl)