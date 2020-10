Freitag, 16. Oktober 2020

Feuerwehr Bevern muss zu Nachlöscharbeiten ausrücken

Weitere Glutnester musste die Feuerwehr am Freitagmorgen ablöschen. Foto: Feuerwehr Bevern

Bevern. Erneuter Einsatz nach dem Dachstuhlbrand am Donnerstagabend in Bevern in der Holzmindener Straße: Am Freitagmorgen muss die Feuerwehr Bevern zu Nachlöscharbeiten ausrücken. Der Dachdecker, der die Dachpfannen hochnehmen wollte, stieß auf weitere Glutnester. 14 Einsatzkräfte der Beveraner Ortswehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Christian Hesse löschten die Glutnester ab. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Wahrscheinlich ist ein technischer Defekt die Ursache. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.10.2020