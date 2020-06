Sonntag, 28. Juni 2020

Feuerwehr Grünenplan räumt ungestürzten Baum von der Straße

Mit der Motorsäge wurde das Hindernis beseitigt.



Grünenplan (gl). Ein umgestürzter Baum hat am Sonnabend einen Einsatz der Feuerwehr Grünenplan notwendig gemacht. Gegen 12.45 Uhr lief der Alarm bei den Einsatzkräften der Ortsfeuerwehr auf. Gemeldet wurde ein umgestürzter Baum in der Straße „Am Sportplatz“, der die gesamte Fahrbahn blockierte. Mit Hilfe einer Kettensäge wurde das Hindernis zerteilt und anschließend in Einzelteilen beiseite geräumt. Zum Abschluss reinigten die Blauröcke die Fahrbahn, bevor die elf Einsatzkräfte mit ihren zwei Fahrzeugen wieder einrücken konnten. Nach Angaben der Feuerwehr gab es weder einen Personenschaden noch Sachschäden an den geparkten Fahrzeugen zu vermelden. (gl)