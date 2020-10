Samstag, 24. Oktober 2020

Feuerwehr Hehlen beseitigt Ölspur

Die Feuerwehr in Hehlen beseitigte eine Ölspur.

Hehlen. Zu einer Ölverschmutzung auf der Fahrbahn wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hehlen am Sonnabend gegen 11.35 Uhr gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten die Feuerwehr über die Verunreinigung im Bereich der Straße „Am Wiesenhang“ in Hehlen informiert. Nach Aussagen der Polizei, die ebenfalls vor Ort war, hatte zuvor ein geparktes Fahrzeug am Fahrtbahnrand vermutlich geringe Mengen Kraftstoff verloren. Mit flüssigem „Ölkiller“ wurden die rund sechs Quadratmeter durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgesprüht, damit zudem keine Gefahr für die Umwelt besteht. (gl)