Dienstag, 25. Februar 2020

Feuerwehr Hehlen im Sturm-Einsatz

Mitten in der Nacht stürzte ein Baum auf das Gartenhaus. Und auch den Verbindungsweg zwischen Hehlen und Ovelgönne musste die Feuerwehr freiräumen. Fotos: gl

Hehlen. Obwohl das Sturmtief „Yulia“ schon längst den Landkreis Holzminden überquert hat, sind die Auswirkungen noch vielerorts zu spüren. Gräben, in denen sich das Regenwasser gesammelt hat, Flüsse und Bäche, die zum Teil über ihre Ufer getreten sind oder umgestürzte Bäume, die letztendlich noch auf ihre vollständige Beseitigung warten. Dennoch kann es immer wieder zu Nachwirkungen kommen. Dies beschäftigte auch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr im Bereich Hehlen. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr wurden sie auf den Verbindungsweg von Hehlen nach Ovelgönne gerufen. Hier lag ein etwa 20 Zentimeter dicker Ast auf der Fahrbahn und versperrte die Durchfahrt. Mit rund 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen konnten schnell wieder für freie Fahrt gesorgt werden.

Um 1.47 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. In der „Brökelner Straße“ war ein Baum auf eine Garage und ein Gartenhaus gestürzt. Da Äste auch in den Bach „Daspe“ hinein ragten, und eine Anstauung des Wassers in dem Bereich nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Bereiche freigeschnitten und die Äste, die auf den beiden Gebäuden hingen, beseitigt. Dieses Mal war die Feuerwehr unter der Einsatzleitung des Ortsbrandmeisters Arne Schoke mit zwei Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften gut 60 Minuten im Einsatz, bevor sie wieder nach Haus zurück kehren konnten. (gl)