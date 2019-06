Donnerstag, 06. Juni 2019

Feuerwehr Holzminden löscht Dachstuhlbrand

Löschangriff mit der Drehleiter. Foto: gl

Holzminden. Frühmorgendlicher Einsatz für die Feuerwehr Holzminden. Am Donnerstag, 6. Juni, um 4.55 Uhr wurden die Feuerwehrleute in der Kreisstadt wegen eines Dachstuhlbrandes in der Talstraße alarmiert. Unter Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte waren 60 Einsatzkräfte schnell vor Ort und konnten dadurch Schlimmeres verhindern. Am Haus hatte sich vermutlich im Terrassenbereich durch Abdichtarbeiten am Vortag ein Schwelbrand entwickelt, der sich in der Hausisolierung bis zum Dachstuhl zunächst unerkannt ausbreiten konnte. Eine aufmerksame Fahrradfahrerin entdeckte die ungewöhnliche Rauchentwicklung im Dachbereich und weckte die Hausbewohner. Zwei Erwachsene und ein Kind konnten sich dadurch in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz ins Gebäude und bekämpfte den Brand von außen über die Drehleiter mit einem C-Rohr. Schnell konnten die Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle bringen. (gl/fhm)

