Sonntag, 11. Oktober 2020

Feuerwehr sichert brennenden Schornstein in Heinsen

Heinsen. Ein brennender Schornstein in Heinsen hat die Feuerwehren am Sonnabendnachmittag beschäftigt. Es war gegen 13.40 Uhr, als der Alarm bei den Ortsfeuerwehren Heinsen, Polle und Brevörde auflief. Gemeldet wurde, dass an einem Schornstein in der Mittleren Straße Flammen aus dem Schornstein zu sehen seien.

Umgehend machten sich die insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit fünf Löschfahrzeugen auf den Weg zur Einsatzstelle. Nach einer ersten Erkundung wurde festgestellt, dass Ablagerungen im oberen Bereich des Schornsteines in Brand geraten waren. Unter der Einsatzleitung des Heinsener Ortsbrandmeisters Kai Wagner stellten die Brandschützer sicher, dass das Feuer nicht auf andere Gebäudeteile übergreifen konnte. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz, mit der der Schornstein im gesamten Gebäude immer wieder überprüft wurde.

Bis zum Eintreffen eines Schornsteinfegers verblieben die Einsatzkräfte vor Ort und konnten erst nach rund zwei Stunden ihren Einsatz beenden. (gl)