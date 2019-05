Montag, 20. Mai 2019

Feuerwehreinsätze: Laterne getroffen und Fehlalarm

Der BMW landete in der papiermühle vor einer Straßenlaterne. Die Feuerwehr klemmte vorsorglich die Stromzufuhr der Laterne ab.

Holzminden/Bodenwerder. Zweimal innerhalb kurzer Zeit gab es am Montagabend Alarm für die Feuerwehren in Bodenwerder und in Holzminden. Gegen 20.30 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in Bodenwerder gemeldet. Ein Anwohner in der Rühler Straße hatte gesehen, dass aus einem Fenster in der Nachbarschaft Rauch quoll. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, machte sich auf die Suche, konnte aber nichts feststellen und schnell wieder abrücken. Gegen 20.50 Uhr mussten dann zwei Mann der Holzmindener Feuerwehr ihren Übungsdienst unterbrechen. In der Papiermühle war ein BMW gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Fahrer war mit seinem Wagen von einem Supermarktparkplatz auf die Straße eingebogen, hatte dann im strömenden Regen die Gewalt über sein Fahrzueg verloren und war vor der Laterne gelandet. Die Feuerwehrmänner klemmten vorsorglich die Stromzufuhr der Straßenlaterne ab. Sowohl Fahrzeug als auch Laterne wurden stark beschädigt. (bs)