Samstag, 25. August 2018

Feuerwehreinsatz auf dem Landübungsplatz (update)

Holzminden. Alarm für die Feuerwehr Holzminden am Sonnabendmittag um kurz vor 14 Uhr. Auf dem Standortübungsplatz muss ein brennendes Fahrzeug gelöscht werden. Die Rauchfahne ist weithin zu sehen. Während die Feuerwehreinsatzkräfte das brennende Auto löschen, meldet ein Feuerwehrmann, der auf der Anfahrt ist, einen zweiten Brand...

Grund für den Fahrzeugbrand ist diesmal weder ein Unfall noch ein technischer Defekt: Eine Bundeswehreinheit übt auf dem Landübungsplatz. Und im Rahmen dieser Übung wird auch ein Verkehrsunfall mit einem brennenden Fahrzeug nachgestellt. Angezündet werden sollte der Wagen allerdings nicht, so die Polizei auf Nachfrage des TAH. Eine Feuerschale neben dem ausrangierten Pkw sollte die Übung realitätsnah gestalten. Doch dann greifen, durch den starken Wind, der am Sonnabendmittag herrscht, die Flammen plötzlich auf das Fahrzeug über. Die Bundeswehrsoldaten selbst können das Feuer nicht löschen und bitten deshalb die Feuerwehr Holzminden um Hilfe. Die Einsatzkräfte der Holzmindener Wehr ersticken die Flammen schnell. Schaden entsteht bei dem Feuer nicht. Auch Betriebsstoffe treten nicht aus. Das Fahrzeug war „trocken“ und eigens für die Übung zur Verfügung gestellt worden.

Der Einsatz ist noch nicht beendet, da meldet sich ein Feuerwehrmann: Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle ist er auf eine Rauchfahne aufmerksam geworden, geht der nach und entdeckt einen Flächenbrand, ebenfalls auf dem Truppenübungsplatz, nahe der Standortschießanlage. Er schlägt sofort Alarm. Es sind 30 Quadratmeter, die in Flammen stehen. Doch durch den stürmischen Wind und die Trockenheit hätte sich das Feuer in kürzester Zeit gewaltig ausdehnen können. „Wir konnten den Flächenbrand gerade noch rechtzeitig löschen, das Feuer hätte sonst so schnell keiner entdeckt“, so Ortsbrandmeister Michael Nolte.

Auch dieses Feuer ist aufgrund der Übung entstanden: Die Bundeswehreinheit hatte bei ihrer Übung auch Nebeltöpfe eingesetzt, die heiß werden. Und die haben wohl das trockene Unterholz in Brand gesetzt. (bs)