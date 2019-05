Samstag, 25. Mai 2019

Feuerwehreinsatz auf der Fürstenberger Straße

Von der Drehleiter aus werden lose Ampelteile entfernt. Foto: beb

Holzminden. Am Sonnabendnachmittag prallte auf der Fürstenbergerstraße in Holzminden aus Richtung Boffzen kommend um kurz nach 16 Uhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Golf gegen eine Ampel. Eine Augenzeugin hatte zuvor gesehen, dass der Fahrer in sehr langsamem Tempo und zeitweise in Schlangenlinien fuhr. Sechs Freiwillige der Feuerwehr Holzminden waren mit zwei Fahrzeugen angerückt, ein Polizist regelte den Verkehr. Die Einsatzkräfte entnahmen die Betriebsstoffe des Golfs und legten die Ampel still. Von der Drehleiter aus wurden lose Ampelteile abmontiert, um die Verkehrslage sicherzustellen. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer nicht unter Alkoholeinfluss stand. (beb)