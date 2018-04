Montag, 02. April 2018

Feuerwehreinsatz in Lenne: Einbauherd schmort

Der E-Herd hat geschmort.

Lenne. Zu einem Kabelbrand in einem Elektrogerät wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr nach Lenne an die „Bundesstraße" gerufen. Zuvor hatten die Besitzer der Wohnung Brandgeruch wahrgenommen.

Als sie diesem nachgingen, stellten sie einen Elektro-Einbauherd in einer Küche als Verursacher fest. Geistesgegenwärtig reagierten die Bewohner völlig richtig, indem sie die Sicherungen des Küchenherdes abschalteten und die Feuerwehr alarmierten und erste eigene Löschmaßnahmen eingeleitet haben. Die anrückenden Feuerwehren Lenne und Stadtoldendorf, die mit 15 Brandschützern vor Ort waren, brauchten zum Glück nicht mehr eingreifen.

Vorsorglich wurde der Bereich in der Küche noch mit einer Wärmebildkammera auf versteckte Glut- oder Brandnester überprüft. Hier konnte aber Entwarnung gegeben werden und die Feuerwehren konnten wieder abrücken und den Einsatz um 23.30 Uhr beenden. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt worden. (gl)