Sonntag, 16. Februar 2020

Feuerwehreinsatz in Lenne wegen „Victoria“

Einsatz wegen des Sturms „Victoria“ für die Feuerwehr. Foto: gl

Lenne. Die zum Teil recht kräftigen Windböen des Tiefs „Victoria“ haben am frühen Sonntagnachmittag, 16. Februar, einen Feuerwehreinsatz in Lenne ausgelöst. Gegen 13.15 Uhr lief die Alarmierung bei den Einsatzkräften der Ortsfeuerwehren Lenne und Stadtoldendorf auf. Gemeldet wurde, dass im Bereich der Stadtoldendorfer Straße in Lenne Teile einer Dacheindeckung drohten herabzustürzen. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch die Windlast das Dach eines Carports abzuheben drohte. Mittels Bohlen wurde die Dachhaut daraufhin gesichert. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz bereits schon wieder beendet und die Feuerwehrkräfte konnten wieder einrücken. (gl)