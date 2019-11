Donnerstag, 14. November 2019

Feuerwehren aus Boffzen und Beverungen helfen sich

Beim Feuer im Januar 2017 in Derental war auch die Feuerwehr Beverungen zur Stelle, um zu helfen. Foto: gl/Archiv

Boffzen. Was seit Jahren schon selbstverständlich ist, wird jetzt in schriftliche Form gefasst. Die Samtgemeinde Boffzen und die Stadt Beverungen schließen einen Vertrag über die Durchführung von Feuerwehreinsätzen und die gegensetige Hilfe im Einsatzfall. In diesem Vertrag wird festgelegt, dass sich die beiden Wehren über Weser und Landesgrenze hinweg gegenseitig helfen. Unterschrieben wurde der Vertrag von Samtgemeindebürgermeister Uwe König und Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm. Jetzt hat der Rat der Samtgemeinde Boffzen diesen Vertrag einstimmig ratifiziert. Auch der Rat der Stadt Beverungen hat seine Zustimmung gegeben. (fhm)

