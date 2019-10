Freitag, 11. Oktober 2019

Filiale schließt: arko künftig im Kaufhaus Schwager

Die arko-Filiale in der Oberen Straße schließt in wenigen Wochen. Foto: spe

Holzminden (spe). Am 4. Oktober meldete der TAH die bevorstehende Schließung der arko-Filiale in der Oberen Straße in Holzminden (Foto), spätestens zum Ende dieses Jahres. Das hatte die arko GmbH auf Nachfrage des TAH bestätigt. Eine 63-jährige Ära geht damit zu Ende. Der TAH berichtete auch, dass arko Interesse habe, weiterhin am Standort Holzminden vertreten zu sein. Man befinde sich „noch in Abstimmungsprozessen“. Diese haben nun zu einem Ergebnis geführt. Eine eigenständige Filiale wird es in Holzminden nicht mehr geben, arko wird künftig ins Kaufhaus Schwager ziehen. Schwager übernimmt die Filialleiterin und wird in seiner jetzigen Koffer-Abteilung eine 50 Quadratmeter große arko-Ecke einrichten. Eine Tasse frisch gebrühten Kaffee wird man vor Ort nicht verkosten können, auch Trüffel und Weine wird es hier nicht geben, aber es soll weiterhin arko-Kaffee und die typischen Spezialitäten wie Gebäck und Süßes sowie den Holzminden-Pott und Holzminden-Schokolade geben. „Wir wollen zum 30. November eröffnen“, erklärte Ralf Schwager gegenüber dem TAH. Foto: spe

