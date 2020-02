Donnerstag, 20. Februar 2020

Finale des Physikwettbewerbs GYPT: Holzmindener Campe-Schüler qualifizieren sich

Das Team „Die Alphas“ und das Team „Die Asse“ mit Schulleiterin Inez Schroth. Foto: Campe-Gymnasium Holzminden

Holzminden. Am 8. Februar fand am Schiller-Gymnasium in Hameln, einem der 14 Regionalzentren für GYPT in Deutschland, der Regionalwettbewerb „GYPT 2020“ statt. GYPT steht für „German Young Physicists Tournament“. Nach einer fast sechsmonatigen Vorbereitung nahmen zwei Teams des Campe-Gymnasiums in Holzminden am Regionalwettbewerb des Physikwettbewerbs teil. Bei diesem Wettbewerb bereiteten die Teilnehmer jeweils eines der 17 vom Wettbewerb vorgegebenen physikalischen Probleme vor und stellten dieses mit Hilfe einer Präsentation auf Englisch vor. Dabei war nicht nur wissenschaftliches Arbeiten gefordert, sondern auch ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit.

