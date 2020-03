Freitag, 13. März 2020

Finanzamt Holzminden für den Publikumsverkehr geschlossen

Telefonischer Kontakt und persönliche Rücksprachen nach Terminvereinbarung sind weiterhin möglich. Foto: spe

Holzminden. Die niedersächsischen Finanzämter sind ab Montag, 16. März, vor dem Hintergrund der Empfehlungen zur Coronavirus-Bekämpfung vorsorglich bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Das gilt also auch für das Finanzamt Holzminden. Es geht auch in dieser Behörde darum, die dauerhafte Verfügbarkeit von Mitarbeitern in der Verwaltung möglichst sicherzustellen und eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Dies dient gleichzeitig dem Schutz der Bürger. Nach vorheriger telefonischer Terminabsprache können in begründeten Einzelfällen weiterhin persönliche Rücksprachen erfolgen. Sollen Einsprüche, Anträge auf Fristverlängerung, Anträge auf Anpassung von Vorauszahlungen, die Änderung der Adresse, die Änderung der Bankverbindung oder sonstige Mitteilungen an das Finanzamt übermittelt werden, wird empfohlen, hierfür das Verfahren ELSTER (www.elster.de) zu verwenden. Selbstverständlich kann daneben auch weiterhin per Telefon, Telefax oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden. Die Kontaktdaten zu den niedersächsischen Finanzämtern sind unter folgendem Link abrufbar: lstn.niedersachsen.de/steuer/finanzaemter/finanzaemter-in-niedersachsen-66958.html.