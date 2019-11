Samstag, 23. November 2019

„Fire On Ice“ zum Start des Weihnachtsmarktes in Holzminden

Präsentiert vom TAH: Jens Schwarze von der Gruppe „Feuerflut“. Foto: Feuerflut

Holzminden. Es geht wieder los: Am Montag, 25. November, eröffnet um 18 Uhr der Weihnachtsmarkt mit Eisbahn in Holzminden. Es ist die Stunde der Vorfreude und des Dankes an alle, die das weihnachtliche Spektakel mit der großen Eisbahn als liebgewonnene Attraktion für Kinder und Familien ermöglicht haben. So viel Zeit für warme Worte auf dem kalten Eis muss sein. Denn es ist nicht selbstverständlich, was in der Stadt Holzminden in den nächsten sechs Wochen geboten wird. Höhepunkt des Eröffnungsabends ist der Auftritt der Gruppe „Feuerflut“ aus Bielefeld. Präsentiert vom TAH bringt der Chef Jens Schwarze diesmal einen Kollegen mit, beide zeigen ihre Show „Fire On Ice“.

„Feuerflut“ zeigt Feuermagie, Funkeneffekte und Flammenspiele direkt auf der Eisbahn. Eine große Vielfalt an Feuergeräten zaubert zur Musik Figuren ins Dunkel und lässt Flammensäulen emporsteigen. Auch pyrotechnische Specials gehören zur Show. Die beiden Feuerkünstler bewegen sich dabei elegant übers Eis. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 23. November