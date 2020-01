Samstag, 25. Januar 2020

Firma Wessarges und Hundertmark aus Stadtoldendorf stellt die Altpapiersammlung mit Vereinen ein

Pro Tag werden auf dem Hof der Firma Wessarges und Hundertmark 60 Tonnen Papier gepresst. Früher waren es 100 Tonnen. Foto: beb

Stadtoldendorf. „Wir hatten gute, fast familäre und freundschaftliche Beziehungen“, sagt Günter Wessarges, Inhaber der Firma Wessarges und Hundertmark in Stadtoldendorf, mit ruhiger Stimme und einem leicht verträumten Gesichtsausdruck. Der Chef des Wertstoffunternehmens erinnert sich an viele markante Persönlichkeiten, die er in den vergangenen fünf Jahrzehnten bei den Altpapiersammlungen, die seine Firma in Kooperation mit zahlreichen Vereinen durchgeführt hat, kennenlernen durfte. Offiziell bekannt gibt er jetzt einen Schritt, den er sehr bedauert, aber doch nicht verhindern kann: die Altpapiersammlungen mit Vereinen werden eingestellt. (beb)

