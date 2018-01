Freitag, 05. Januar 2018

Fischer und Gömann überzeugen

Felix Gömann auf dem Thorax-Trainer.

Holzminden. Die Sieger des 1. Citybiathlon in Holzminden, Jan Fischer und Felix Gömann vom Verein Altendorfer Schützen, vertraten Holzminden beim Showdown der besten Teilnehmer aus etlichen Ecken der Bundesrepublik beim Finale im Rahmen der „Biathlon -„ Auf Schalke“ Tour. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 2.487 Teilnehmer aus etlichen Städten in Deutschland hieran teil, was zugleich eine Rekordteilnahme an diesem Event bedeutete.

