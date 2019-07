Montag, 01. Juli 2019

Flächenbrand an der Eschershäuser Straße

Einsatz der Feuerwehr Stadtoldendorf mit zwölf Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen. Foto: Michael Mundhenke, Feuerwehr Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Am Montag musste die Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf zu einem kleinen Flächenbrand ausrücken. An der Eschershäuser Straße hatte eine vorbeifahrender LKW-Fahrer einen Brand auf dem Seitenstreifen festgestellt und die Feuerwehr alarmieren lassen. Mit zwei wasserführenden Fahrzeugen rückte die Ortsfeuer dann aus, da das Ausmaß und die weitere Entwicklung der Brandausbreitung nicht abzuschätzen war. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass eine rund 20 mal vier Meter große Fläche außerhalb der Wohnbebauung von Stadtoldendorf brannte. Mit der fest verbauten Schnellangriffsleitung aus dem Löschgruppenfahrzeug 20 wurde der Brand dann gelöscht. Anschließend wurde der betroffene Bereich noch mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Die Brandursache ist unbekannt. Während der Löscharbeiten wurde der fließende Verkehr durch die Polizei an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Ein mit alarmierter Rettungswagen brauchte nicht eingesetzt werden. Nach gut einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden.