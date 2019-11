Mittwoch, 13. November 2019

Flächendeckende Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden machte bei den flächendeckenden Kontrollen mit. Foto: tah/Symbolbild

Weserbergland. Die Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls sind sowohl auf Landesebene als auch im Bereich der Polizeidirektion Göttingen rückläufig. Diese positive Tendenz macht deutlich, dass die präventiven und repressiven Anstrengungen der Polizei nach wie vor positive Effekte erzielen. Ungeachtet dessen ist die Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens eine der wesentlichen operativen Schwerpunktsetzungen der Polizeidirektion Göttingen. Ein entscheidender Grund für die polizeilichen Maßnahmenkonzepte ist die steigende Professionalität, mit der die Täter und Banden vorgehen. Immer häufiger sind reisende Tätergruppen - oft mit internationalem Bezug - für Einbrüche verantwortlich. Dabei gehen die Täter strukturiert und arbeitsteilig vor. Sie nutzen Autobahnen und Bundesstraßen zur schnellen An- und Abreise.

Wesentlicher Bestandteil polizeilicher Umsetzungskonzepte sind groß angelegte Kontrollmaßnahmen auf einschlägigen Verbindungsrouten im Bereich der PD Göttingen. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit kontrollierten am Dienstag, 12. November, mehr als 190 Polizeibeamte an fünf Kontrollstellen 917 Fahrzeuge und 1.141 Personen. Ziele der groß angelegten Aktion waren die Festnahme von Tätern auf frischer Tat und das Auffinden von Beweismitteln. In erster Linie ist aber die Erkenntnisgewinnung über Fahrzeuge, Bandenstrukturen, Netzwerke, Verbringungsrouten und Täterverhalten bedeutsam und Zielrichtung der flächendeckend ausgerichteten ganzheitlichen Kontrollen. Neben Einsatzkräften aus allen Dienststellen der Polizeidirektion Göttingen hat auch die Bereitschaftspolizei Niedersachsen die Maßnahmen unterstützt.

Bei den kontrollierten Personen konnten 14 mit einschlägigen Erkenntnissen im Bereich Einbruchdiebstahl festgestellt werden. Diese Erkenntnisse werden nun analysiert und mit bereits bestehenden Datenbeständen abgeglichen. Auf diese Personen bezogen, hatten die Kontrollen eine starke Präventivwirkung. Die eingesetzten Kräfte mussten außerdem im gesamten Direktionsbereich 17 Ermittlungsverfahren einleiten sowie 123 Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen. In drei Fällen waren Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Bei sechs weiteren Sachverhalten führten die Verantwortlichen ihren PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Rahmen einer Personenüberprüfung vollstreckten die eingesetzten Kräfte einen Haftbefehl in einer Höhe von 3.696 Euro. Andernfalls hätte die Person 42 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen müssen.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hatte ihre Kontrollstelle am Dienstag an der Bundesstraße 1 in Groß Berkel aufgebaut. Innerhalb von acht Stunden kontrollierten Polizeibeamte dort 281 Fahrzeuge und 324 Personen. Sechs Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, weil drei von ihnen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren und drei weitere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Aus diesen drei Betäubungsmittel-Fahrten resultierten drei Straftaten, nämlich der Besitz von Betäubungsmitteln. Es wurden zudem 16 Ordnungswidrigkeiten geahndet, sowie der Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Ein Transporter hatte Feuerwerkskörper geladen, welche nicht ordnungsgemäß gesichert waren, zudem waren die Ladungspapiere nicht vollständig.