Freitag, 17. Januar 2020

Flaschenpost stammt wohl wirklich aus Ottbergen!

Vermutlich ist die Flaschenpost von Maja und Emily am Freitagmorgen in der Grundschule Ottbergen bestaunt worden. Foto: rei

Holzminden/Ottbergen. Die Welt ist klein! Das ist nicht nur eine Behauptung, sondern wird jeden Tag anhand vieler Ereignisse und Begegnungen deutlich. Zum Beispiel im Fall der Flaschenpost, die dem TAH vor ein paar Tagen „auf den Tisch gelegt“ und über die dann in der Donnerstagausgabe berichtet wurde. Maja und Emily hatten sich da auf zwei Weihnachtskarten „verewigt“ und den Finder der beiden Umschläge im Würstchenglas um Antwort gebeten. Allerdings hatten sie vergessen, einen genauen Absender anzugeben. „Steinekern 22“ war der einzige Anhaltspunkt. Die TAH-Redaktion forschte nach und fand in Ottbergen eine Steinäckernstraße. Aber sollte die Flaschenpost tatsächlich von Ottbergen über die Nethe in die Weser bis nach Holzminden auf den Wellen geschaukelt sein? Offenbar ja! Denn am Donnerstagabend bekam die Redaktion eine aufschlussreiche Email. Gabriele Eikenberg, Assistentin der Geschäftsführung der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, schreibt: „Ich wohne in Bruchhausen und habe sehr interessiert den heutigen Artikel über die Flaschenpost mit dem Hinweis ‚Steinäckern‘ gelesen und eine Kopie davon mitgenommen. Beim Einkaufen vorhin in Ottbergen traf ich dann eine Mutter aus Bruchhausen mit ihren Kindern, die wiederum Maja und Emily kennen – in der Steinäckernstraße. Ich habe ihnen den Artikel mitgegeben. Vielleicht melden sich ja die Eltern von Maja und Emily. Auf jeden Fall wird die Flaschenpost morgen in der Grundschule Ottbergen das Tagesthema sein.“ Vielleicht bekommt der TAH ja doch noch die vollständige Adresse der beiden Schülerinnen und kann sie an den Flaschenpost-Finder weitergeben!?(rei)