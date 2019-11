Montag, 25. November 2019

Flecken Bevern plant Neubau des Kindergartens und Erweiterung der Krippe

Planerin Susanne Krekeler stellt das Projekt „KiGa und Krippe Bevern“ vor. Foto: rei

Bevern . In Bevern werden immer mehr Kindergarten- und Krippenplätze benötigt. Jahr für Jahr meldet die KiTa den Bedarf an neuen U3- und Ü3-Gruppen an, die Kommune kommt mit den Erweiterungen nicht mehr hinterher. Von dem Engpass zeugen die beiden Gruppen in den – freundlich genannten – „Pavillons“. Seit geraumer Zeit wissen alle Beteiligten, dass nur ein Neubau die Probleme lösen kann. Erstmals aber bekamen die Entscheidungsträger, sprich die Politiker, in der Sitzung des Sport-, Jugend- und Kulturausschusses einen Eindruck von der Größe dieses Projekts. Architektin Susanne Krekeler legt eine Kostenschätzung von circa 4,5 Millionen Euro vor. Für Kämmerer Stefan Bonefeld in seiner jahrzehntelangen Amtszeit in Bevern „die gewaltigste Investition der letzten 30 Jahre – und wohl auch der nächsten 30.“ (rei)

