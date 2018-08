Samstag, 18. August 2018

Fledermäuse brauchen Freunde

Braunes Langohr zwischen Nachtkerzen. Foto: Dietmar Nill

Kreis Holzminden. Auch in diesem Jahr bietet der NABU Holzminden anlässlich der 22. International Batnight wieder drei Veranstaltungen an, bei denen Kinder und Erwachsene mehr über das verborgene Leben der Fledermäuse erfahren können.

Am Freitag, 24. August, startet das Wochenende im Zeichen der Fledermaus mit einem Spaziergang durch die Ortschaft Grave. Direkt nach Sonnenuntergang können Zwergfledermäuse auf Mückenjagd beobachtet werden. Treffpunkt zu der etwa zweistündigen Führung, die auch für Kinder geeignet ist, ist um 20.30 Uhr der Campingplatz in Grave. Die Leitung übernehmen Stefan Jacob, Ulrike Meyer-Patzelt und Ulrike Weißenborn (05535/208). Am Sonnabend, 25. August, lernen Menschen-Kinder spielerisch das Leben der Fledermaus-Kinder kennen. Das Kinderfest dauert von 19.30 bis etwa 22 Uhr, Treffpunkt ist der Kauffmannsgarten (oberer Teil der Teichanlagen zwischen Böntalstraße und Bahndamm). Leitung: Sandra Henke und Imke Meyer (05533/93139). Eine Wanderung am Sonntag, 26. August, führt durch abwechslungsreichen Laubwald zu den Höhlen, in denen Fledermäuse Winterschlaf halten. In der begehbaren Rothesteinhöhle können Ende August schon einzelne Tiere zu sehen sein. Treffpunkt zu der etwa dreistündigen Exkursion ist um 10 Uhr der Wald-Parkplatz Hüttenstraße in Holzen (letzte Straße links in Richtung Grünenplan). Die Leitung übernehmen Ulrike Meyer-Patzelt, Thomas Patzelt und Jürgen Bommer (05534/3309).

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 18. August 2018