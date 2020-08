Dienstag, 25. August 2020

Fledermaus-Wochenende im Kreis Holzminden fällt aus!

Mopsfledermaus. Foto: Dietmar Nill

Kreis Holzminden. Die beliebten Fledermausveranstaltungen zur International Batnight am kommenden Wochenende muss der NABU Holzminden leider absagen. Beim Abendspaziergang in Grave und ganz besonders beim Fledermaus-Kinderfest in Holzminden und bei der Wanderung zu den Höhlen im Ith kann der Abstand nicht eingehalten werden. Außerdem kommen immer so viele Interessierte – auch aus anderen Landkreisen – dass eine vorherige Anmeldung und Beschränkung der Teilnehmerzahl schwierig ist. 2021 kann die Batnight hoffentlich wieder uneingeschränkt stattfinden.