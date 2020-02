Samstag, 15. Februar 2020

Fliegt der Holzmindener DSDS-Kandidat Joshua Tappe nach Südafrika?

Ein Auftritt über den Wolken beim DSDS-Recall. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Holzminden. „Es war eine tolle Erfahrung, in Sölden über den Wolken aufzutreten“, berichtet der Holzmindener „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat Joshua Tappe über seinen TV-Auftritt in Sölden. Am Sonnabend wird der DSDS-Recall ausgestrahlt. „In der Vorschau hat man ja schon gesehen: Von den 126 Kandidaten fliegen schon am ersten Tag 80 direkt raus“, erklärt Tappe im TAH-Interview. „Der Druck ist schon sehr hoch, den man sich selbst macht.“ Entsprechend aufregend war sein Auftritt, erinnert er sich. In Sölden performt der DSDS-Kandidat „Hoch“ von Tim Bendzko. „Es wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich selbst auf die Sendung.“ Mehr verrät Joshua Tappe nicht. Also heißt es für seine Fangemeinde: Am Sonnabend um 20.15 Uhr den RTL einschalten und selbst sehen, ob der Holzmindener mit den anderen DSDS-Teilnehmern nach Südafrika fliegt oder nicht. (ap)