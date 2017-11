Dienstag, 21. November 2017

„Fließender“ Großauftrag

Jasmin füllt Honig in die kleinen Gläser.

Holzminden. Circa anderthalb Tage benötigt der Inhalt einer Plastiktonne, bis Bianca, Maik, Jasmin und ihre Kollegen mit ihm arbeiten können. Die Beschäftigten der HaWeTec Holzminden gehen ganz sorgfältig mit dem „süßen Gold“ um, das sie im Auftrag von Symrise in kleine Gläser füllen und anschließend noch mit hübschen Etiketten versehen. Zum zweiten Mal haben sie diesen „Großauftrag“ bekommen und werden gewiss auch in diesem Jahr beweisen, dass man sich auf sie verlassen kann. Schließlich müssen bis zur Symrise-Betriebsversammlung Anfang Dezember über 1.000 dieser Gläschen fertig werden – damit wieder alle anwesenden Mitarbeiter den Honig ihrer „summenden Kolleginnen“ aus dem Bienengarten an der „Panzerstraße“ als Weihnachtsgeschenk mitnehmen können. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 22.11.2017