Sonntag, 30. Juni 2019

Flohmarkt 2019: Gefragt ist vor allem der Schatten

Die singenden Handpuppen begeisterten trotz der tropischen Hitze.

Holzminden. Puh! Das ist des Guten dann doch zuviel: Die große Hitze bremst den großen Flohmarkt in der Holzmindener Innenstadt am Sonnabend- und Sonntagnachmittag aus. Gefragt sind da vor allem der Schatten – und am verkaufsoffenen Sonntag die Geschäfte, in denen es noch ein wenig kühler ist.

In der Vergangenheit war es vor allem der Regen, der den kleinen und großen Flohmarkthändlern zu schaffen machte und die Flohmarktbummler unter den Schirm trieb. Am Sonnabend und Sonntag sind es die Sonne und die tropischen Temperaturen, die die einen frühzeitig zusammenpacken lassen und die anderen ins Freibad treiben. Die Bilanz des Stadtmarketings: vormittags und mittags gut besucht, am Nachmittag ist aber weniger los als in den Vorjahren. (bs)

