Samstag, 29. Juni 2019

Flohmarkt Holzminden grandios gestartet

Buntes Treiben bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Holzmindener Flohmarkt.

Holzminden. Was für ein Startschuss für den Holzmindener Flohmarkt! Seit dem Vormittag reiht sich Flohmarktstand an Flohmarktstand. Und der Andrang in der Holzmindener Innenstadt ist groß. So groß, dass gegen Mittag bereits die Parkplätze knapp werden. Am Sonnabend und auch am Sonntag darf nach Herzenslust gefeilscht werden. Und am Sonntag ist ab 13 Uhr auch verkaufsoffen. Ein Tipp noch für die Flohmarktbummler am Sonnabend: Die VR-Bank lädt ein zum Tag der offenen Tür. Bis 16 Uhr gibt es ein buntes Programm. (bs)