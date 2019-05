Donnerstag, 02. Mai 2019

„Flotte Weser“ ist Thema im Holzmindener Kreistag

Die „Holzminden“ legt während der Saison-Eröffnungsfahrt am 28. April in Polle an. Foto: Mokross

Holzminden. Am Wochenende startete die „Flotte Weser“ mit der Eröffnungsfahrt in die neue Saison, allerdings machte das Schiff bei der Eröffnungsfahrt nur kurz Halt in Holzminden. Die Kreisstadt ist schon das zweite Jahr in Folge nicht mehr Haltepunkt und kein Bestandteil des Fahrplans. Nur einmal im Jahr bei der Eröffnungsfahrt wird die Stadt der Düfte und Aromen angesteuert. In der Einwohnerfragestunde der Kreistagssitzung im Holzmindener Kreishaus wurde gefragt, warum die „Flotte Weser“ Holzminden nicht mehr im Fahrplan habe. (fhm)

