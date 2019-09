Dienstag, 03. September 2019

„Flotte Weser“: Wieder zu wenig Wasser

Der Linienverkehr der "Flotte Weser" ist derzeit eingestellt. Foto: Mokross

Weserbergland. Erneut leidet der Linienverkehr der „Flotte Weser“ unter dem Niedrigwasser. Die Reederei kann aktuell nicht mehr alle Schifffahrten anbieten, heißt es auf der Homepage der „Flotte Weser“. Der Linienverkehr zwischen Beverungen und Bodenwerder ist zunächst eingestellt. Der Pegelstand stand am Montag in Höxter bei gerade einmal 76 Zentimetern. Notwendig wäre mindestens ein Meter. Die „Flotte Weser“ kontrolliert derzeit regelmäßig den Wasserstand und fällt kurzfristig Entscheidungen, sollte sich der Pegel erhöhen. „Bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen Fahrplanseiten über den Stand der Dinge oder rufen Sie uns an. Was wir auch bei Niedrigwasser anbieten können, sind auf jeden Fall die Kleinen Wesertouren und die Eventfahrten ab/an Hameln. Weitere Infos unter: 05151/939990“ heißt es auf der Homepage weiter. Auch 2018 hatte die „Flotte Weser“ wegen Niedrigwasser den Linienverkehr einstellen müssen.