Samstag, 06. April 2019

Flotte Weser wird den Anleger in Reileifzen „stilllegen“

Der Anlege-Ponton in Reileifzen und die alte Gangway werden nicht mehr gebraucht. Foto: bs

Reileifzen. Bitteres Ende einer beinahe jahrhundertealten Tradition: In der Saison 2019 werden die Schiffe der „Flotte Weser“ auch in Reileifzen nicht mehr halten. Eine Entscheidung des Hamelner Unternehmens, die in der rührigen Einwohnerschaft des kleinen Ortes, besonders in den Reihen des Heimat- und Verkehrsvereins, verständlicherweise für Unmut sorgt. Getroffen worden ist diese Entscheidung offenbar relativ kurzfristig. Als im Januar die ersten Einladungen zur Saisoneröffnungsfahrt am 28. April verschickt wurden, stand auf dem beiliegenden Fahrplan auch noch die Haltestelle Reileifzen. (rei)

